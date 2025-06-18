«Ловили и члены экипажа, и пассажиры»: Оса утроила переполох в самолёте и задержала рейс
Самолёт «Хабаровск — Москва» задержал вылет на 40 минут из-за осы в салоне
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Необычный инцидент произошёл на борту самолёта авиакомпании «Хабаровские авиалинии», который должен был вылететь из Хабаровска в Москву. Перед вылетом в салоне была обнаружена оса, что привело к задержке рейса на 40 минут, сообщает авиакомпания в своём телеграм-канале.
«Около 40 минут насекомое ловили сообща члены экипажа и пассажиры. Справились. Осу поймали, и самолёт смог взлететь», — указали в авиакомпании.
Авиакомпания подчеркнула, что осы представляют особую опасность для пассажиров, страдающих аллергией. Кроме того, насекомые могут обживать труднодоступные места в салоне, что создает дополнительные риски для безопасности полёта.
Ранее Life.ru сообщал, что самолёт Superjet 100 потерял капот двигателя во время рейса из Москвы в Батуми. Видео выложил шокированный пассажир. По его словам, при взлёте у самолёта отвалились створки мотогондолы правого двигателя, в результате чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.