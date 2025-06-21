Тренд: физиогномика и здоровье по лицу — шарлатанство или правда В последнее время набирает обороты физиогномика — метод чтения по лицам, известный ещё в древнем Китае. По лицу пытались определить здоровье, характер, будущее человека и его склонность к преступному поведению. Подробнее — в материале Life.ru. 20 июня, 21:25 Физиогномика была известна ещё в древности. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Dzhulbee, Francesco Cantone

Физиогномика — ненаучный метод определения характера и особенностей человека по его внешности. В основном — по чертам лица, но не только: иногда инструментом «прочтения» человека выступают жестикуляция, физическая комплекция, мимика и осанка. Важно сразу отметить, что физиогномика до сих пор не признана наукой и не опирается ни на какую убедительную доказательную базу.

Что думали древние

Считается, что термин «физиогномика» впервые употребил древнегреческий философ и целитель Гиппократ в своём трактате «Эпидемии».

Он выделял несколько принципов:

Единство внутреннего и внешнего. Особенности внешности взаимосвязаны с личностными качествами.

Целостность. Каждая часть тела несёт информацию о человеке в целом.

Субъективность. Люди «считывают» друг друга на фоне своего опыта и знаний.

Резонанс. Быстрее и качественнее у других «считывается» то, что соответствует собственным ценностям, мировоззрению и мышлению.

Равновесие. Физическое и психическое должны быть в балансе, внешняя дисгармония проявляется в нарушении пропорций тела, а психическая — в непоследовательном поведении.

Соотношение. Форма, цвет, мышцы, кости и другие признаки и части лица соотносятся между собой строго определённым образом.

В Древнем Китае физиогномика считалась полноправной отраслью медицины. Гладкий и широкий лоб там считали признаком мудрости, а высоко расположенный нос говорил о том, что у человека много шансов стать чиновником, если же нос широкий — о том, что у человека в будущем могут быть финансовые трудности. Хорошим признаком считали округлую форму подбородка, а толстые уши с длинными мочками — особенным знаком удачи и благосостояния.

Искусство чтения по лицам от китайцев переняли японцы. Например, там различают до сорока типов глаз. Все они отождествлялись с глазами животных. Поведение, характерное для такого животного, приписывают обладателям соответствующего типа глаз. Так, большие глаза с многочисленными складками на веках — глаза льва. Ими наделяются лидеры. А глаза с чрезмерно большой радужной оболочкой — глаза загадочного волка. Узкие вытянутые глаза с двойными-тройными веками бывают у слона. Они, как правило, свойственны спокойным людям.

Японцам импонирует большой рот у мужчин и маленький — у женщин. Женщина с большим ртом считается мужественной, что не очень женственно. Человек с кончиком носа, похожим на «подвешенную каплю», обычно жизнерадостен; если же кончик носа напоминает клюв орла, то такой человек проницателен, хитёр и нередко злопамятен. Полный, большой, луковицеобразный кончик носа — свидетельство сердечности и теплоты. Красный нос, по мнению японцев, говорит о непорядочности.

Здоровье по лицу

Согласно китайской методике Сян Минь, по лицу можно определить и состояние организма человека. По этой теории:

Большие уши с чётко очерченными мочками говорят о хорошей наследственности и предрасположенности к долголетию, идеальном состоянии желёз внутренней секреции. Морщинистая мочка уха свидетельствует об интоксикации, а также о предрасположенности к сердечному приступ. Раздвоенный подбородок свидетельствует о геморрое.

Выступ между носом и бровями — о склонности к депрессии, задумчивости, преувеличению затруднений.

Бледно-розовая область вокруг глаз — вероятно, это заболевание мочевого пузыря или простаты

Холодная и влажная кожа говорит о склонности к заболеваниям печени

Облысение у мужчин, а также бледные и тонкие губы у женщин указывают на дисфункцию половых гормонов.

Следует отметить, что многие признаки заболеваний, особенно сбоев эндокринной системы, отражаются на внешности: появляются круги под глазами, у женщин из-за гормональных сбоев появляются волосы на лице, у обоих полов возникает облысение.

Многие признаки болезней отражаются на лице. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MillaF

Физиогномика и криминалистика

Довольно известна концепция итальянского психиатра XIX века Чезаре Ломброзо: по его версии, по внешнему виду человека можно определить его склонность к совершению преступлений.

Основные принципы теории были такие:

Преступники имеют физические и психические дефекты, характерные для «примитивного человека».

Учёный считал, что склонность к преступлениям — это атавизм, возвращение от человека к животному.

Ломброзо предлагал использовать внешние признаки для выявления потенциальных преступников ещё до совершения ими преступлений.

Одним из сторонников применения данной теории был чехословацкий криминалист Иржи Маркович. Однако концепция, которой он придерживался, впоследствии также была признана ложной и безосновательной.

В советский период учение о «прирождённом преступнике» было отвергнуто и признано псевдонаучной теорией. Однако предложенное Ломброзо понятие «преступного человека» вошло в обиход, а его разработки до сих пор используются в физиогномике, криминальной антропологии, социологии и психологии. Широко известен также термин «ломброзианство».

По мнению большинства авторитетных учёных, физиогномику следует признать не просто ложью, а именно псевдонаукой; ведь для того, чтобы считать её наукой, недостаточно доказательств и статистических данных. Также современная психология предполагает, что в обратном направлении связка «характер – внешность» не работает.

Вот лишь некоторые аргументы против физиогномики:

Отсутствие убедительных и подтверждённых результатов.

Неточность изучения лица по фото или видео, так как пропорции лица могут меняться в зависимости от оптических характеристик камеры, освещения и расстояния между человеком и объективом.

Влияние других факторов на личность человека. На неё влияют воспитание, окружающая обстановка, пережитые ранее события.

Несмотря на некоторые совпадения, физиогномику не стоит считать точной. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

В наше время было проведено несколько исследований, но они не дали однозначного ответа:

Работа профессора Стэнфордского университета Майкла Косински. Учёный искал статистически достоверные взаимосвязи между признаками лица и психологическими качествами человека. Он попросил искусственный интеллект определить политические убеждения граждан на основе реальных фото из огромной базы. Оказалось, что нейросеть дала верный ответ по портретам в 72% случаев, человек же угадывает примерно на 55%.

Исследование учёных из Университета Брока в Торонто. В 2009 году они измерили ширину скулы и верхнюю высоту лица (расстояние между бровями и верхней губой) у 88 хоккеистов (женщин и мужчин). Затем сравнили отношение этих двух антропологических параметров с временем, проведённым хоккеистами на скамье штрафников за сезон, и также не пришли к точному мнению, не найдя прямой связи между поведением и внешними данными.

Физиогномику действительно нельзя считать научным методом — если здоровье ещё отражается на внешности, то взаимосвязь особенностей характера и внешних черт можно объяснить простым совпадением и субъективным восприятием.