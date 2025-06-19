На следующей неделе ждут поворотный момент для курса доллара. На какую отметку выйдет рубль На следующей неделе курс доллара окажется под давлением нескольких новых факторов. При этом обстановка на валютном рынке становится неопределённой. В каком направлении будет двигаться курс рубля? 18 июня, 21:20 Экономисты сделали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

На следующей неделе на курс рубля будет влиять несколько факторов. Первый — вероятность восстановления глобального доллара США на фоне монетарной паузы ФРС и конфликта на Ближнем Востоке. ⁠Второй — техническая перегретость рубля и перепроданность иностранных валют. Третий — рост ожиданий дальнейшего снижения ставки Центробанка. ⁠Четвёртый — усиление тенденции замедления экспорта и наращения импорта. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

К концу июня, по его прогнозу, курсы иностранных валют могут быть повыше текущих, а рубль — отойти от двухлетних пиков. Ориентиры: возврат доллара на 80, юань по 11, евро закрепится выше 90. В июле и августе обозначенные факторы усилят своё влияние и курсы инвалют ускорят укрепление. Ориентиры на конец лета: доллар ближе к 90, евро — к 100, юань — к 12.

На курс рубля сейчас влияет совокупность сезонных, валютных и монетарных факторов. Поддержку рублю продолжают оказывать высокая ключевая ставка, продажи валюты со стороны ЦБ, сокращение импорта, продажа валютной выручки экспортёрами и контроль за движением капитала. На эти моменты обратила внимание аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.

На следующей неделе ключевыми факторами для рубля останутся внешний фон, динамика нефти и глобальная риторика ЦБ.

— Во-первых, на рынки продолжат влиять итоги июньского заседания ФРС. Во-вторых, ситуация на нефтяном рынке. Пока котировки Brent удерживаются выше 70 долларов за баррель, рубль чувствует себя уверенно. Но любая коррекция вниз дополнительно усиливает давление на курс. Также не исключены краткосрочные колебания в ответ на заявления и итоги ПМЭФ, особенно если будут озвучены новые меры экономического или санкционного характера, — пояснила Гаянэ Замалеева.

Её базовый прогноз на следующую неделю — диапазон 79–81 рубль за доллар. Резкие движения маловероятны, если не будет значимой коррекции по нефти или геополитических обострений.

— Рубль находится под влиянием трёх основных факторов. Во-первых, доллар продолжает слабеть к корзине основных мировых валют — соответственно, и к рублю тоже. Во-вторых, российские экспортёры обязаны конвертировать значительную часть валютной выручки в рубли, что дополнительно поддерживает курс, а высокая ключевая ставка способствует, чтобы они конвертировали сверх ожидаемого, размещая рубли под высокий процент. В-третьих, стало сильно заметно влияние жёсткой ДКП на импорт, дорожает потребительское кредитование, автокредитование, что снижает спрос на автомобили и технику. В итоге в первые месяцы этого года многие импортёры просто продавали свой склад, а некоторые ничего не покупали из-за падения спроса, — рассказал аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов.

Он ожидает, что эти факторы будут менее значимыми к концу первого полугодия, когда текущие запасы будут распроданы и спрос на импорт постепенно будет восстанавливаться, что будет способствовать ослаблению рубля. А падение доходов нефтяников и снижение ключевой ставки будет способствовать снижению конвертируемых объёмов валюты. Но пока что намёков на разворот не видно. Тренд USD/RUB остаётся нисходящим. Аналитик считает, что на следующей неделе курс останется в диапазоне 76,8 – 81,6 рубля.