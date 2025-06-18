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18 июня, 14:07

Автомобилистам раскрыли, как изменятся цены на проезд по платным трассам

Глава «Автодора» Петушенко: В РФ не планируют повышать цены на платные дороги

Обложка © Freepik / wirestock

Обложка © Freepik / wirestock

В России не планируют увеличивать стоимость проезда по платным трассам в ближайшем будущем. Об этом сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, сейчас этот вопрос даже не стоит на повестке дня.

«Мы сейчас [вопрос подорожания проезда по платным дорогам] не рассматриваем», — указал он в интервью NEWS.ru.

Также Петушенко высказался о появлении беспилотного автотранспорта на трассах и в самих городах. По его словам, дорожная инфраструктура готова к этому, но заниматься этим должен бизнес и перевозки.

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А ранее Life.ru сообщал, что на платной трассе М-11 «Нева» ввели сезонные тарифы для дачников. Стоимость проезда по платной дороге от МКАД до Зеленограда в пятницу и субботу увеличилась до 800 рублей, ранее нужно было заплатить 750 рублей.

Дарья Нарыкова
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