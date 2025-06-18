Автомобилистам раскрыли, как изменятся цены на проезд по платным трассам

В России не планируют увеличивать стоимость проезда по платным трассам в ближайшем будущем. Об этом сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, сейчас этот вопрос даже не стоит на повестке дня.

«Мы сейчас [вопрос подорожания проезда по платным дорогам] не рассматриваем», — указал он в интервью NEWS.ru.

Также Петушенко высказался о появлении беспилотного автотранспорта на трассах и в самих городах. По его словам, дорожная инфраструктура готова к этому, но заниматься этим должен бизнес и перевозки.