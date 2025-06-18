«Он борется за жизнь»: У умершей во время беременности женщины родился ребёнок
The Guardian: В США прошли роды у пациентки после смерти мозга
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MIA Studio
Жительница США, у которой во время беременности констатировали смерть мозга, родился ребёнок. Всё это время она была подключена к аппаратам жизнеобеспечения. Об этом невероятном случае сообщает The Guardian.
Умершая мама малыша Адриана Смит из штата Джорджиа обратилась за медицинской помощью из-за сильных головных болей. Медики выявили тромбы в сосудах головного мозга, это впоследствии привело к смерти органа. В этот момент она была беременна и врачи приняли решение искусственно поддерживать жизнедеятельность организма, пока нельзя будет провести кесарево сечение и вызволить ребёнка. Основанием для этого стал запрет на аборты в штате.
По словам бабушки новорожденного Эйприл Ньюкирк, её внук находится в отделении интенсивной терапии. Поскольку он появился на свет преждевременно его вес составляет всего лишь около 823 граммов.
«Вероятно, с ним всё будет хорошо. Он борется за жизнь», — сказала Ньюкирк.
Эйприл говорила, что семья хотела сохранить ребёнка, ведь он часть Адрианы. Но всё же такое решение должны принимать родственники, а не власти штата.
Однако в офисе генерального прокурора Джорджии ответили, что закон не предполагает подключение к аппарату жизнеобеспечения после констатации смерти мозга.
Ранее Life.ru сообщал, что в Вологодской области россиянка засудила исполняющую обязанности главврача городского роддома за то, что та отказалась делать ей аборт. Глава учреждения не признала вину, объяснив отказ устным указанием вышестоящего руководства. Однако суд счёл вину доказанной и в итоге оштрафовал её на 15 тысяч рублей.