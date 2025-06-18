«Он борется за жизнь»: У умершей во время беременности женщины родился ребёнок

Жительница США, у которой во время беременности констатировали смерть мозга, родился ребёнок. Всё это время она была подключена к аппаратам жизнеобеспечения. Об этом невероятном случае сообщает The Guardian.

Умершая мама малыша Адриана Смит из штата Джорджиа обратилась за медицинской помощью из-за сильных головных болей. Медики выявили тромбы в сосудах головного мозга, это впоследствии привело к смерти органа. В этот момент она была беременна и врачи приняли решение искусственно поддерживать жизнедеятельность организма, пока нельзя будет провести кесарево сечение и вызволить ребёнка. Основанием для этого стал запрет на аборты в штате.

По словам бабушки новорожденного Эйприл Ньюкирк, её внук находится в отделении интенсивной терапии. Поскольку он появился на свет преждевременно его вес составляет всего лишь около 823 граммов.

«Вероятно, с ним всё будет хорошо. Он борется за жизнь», — сказала Ньюкирк.

Эйприл говорила, что семья хотела сохранить ребёнка, ведь он часть Адрианы. Но всё же такое решение должны принимать родственники, а не власти штата.

Однако в офисе генерального прокурора Джорджии ответили, что закон не предполагает подключение к аппарату жизнеобеспечения после констатации смерти мозга.