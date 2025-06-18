Житель Подмосковья задушил девушку и вместе с матерью закопал её тело в поле

В Подмосковье арестован 20-летний молодой человек, которого подозревают в убийстве 22-летней сожительницы. После преступления он вместе с матерью вывез тело и закопал его в поле Тульской области. Об этом сообщил ГСУ СК России по Московской области.

«В ходе допроса мать подозреваемого дала признательные показания и изобличила сына в совершённом им преступлении, а также сообщила о месте, где было сокрыто тело потерпевшей», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 10 июня между молодыми людьми возникла ссора на почве ревности, в ходе которой парень задушил девушку. После этого он рассказал о случившемся матери, и они вместе вывезли тело за пределы Московской области. Родственники пропавшей обратились в полицию, что помогло раскрыть преступление. В настоящее время продолжаются следственные действия, готовится предъявление обвинения и мера пресечения.