Житель Подмосковья задушил девушку и вместе с матерью закопал её тело в поле
СК: Задержан житель Дзержинского, который задушил девушку и спрятал тело в поле
Тело убитой девушки в Тульской области. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
В Подмосковье арестован 20-летний молодой человек, которого подозревают в убийстве 22-летней сожительницы. После преступления он вместе с матерью вывез тело и закопал его в поле Тульской области. Об этом сообщил ГСУ СК России по Московской области.
«В ходе допроса мать подозреваемого дала признательные показания и изобличила сына в совершённом им преступлении, а также сообщила о месте, где было сокрыто тело потерпевшей», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 10 июня между молодыми людьми возникла ссора на почве ревности, в ходе которой парень задушил девушку. После этого он рассказал о случившемся матери, и они вместе вывезли тело за пределы Московской области. Родственники пропавшей обратились в полицию, что помогло раскрыть преступление. В настоящее время продолжаются следственные действия, готовится предъявление обвинения и мера пресечения.
Ранее в Москве молодой человек напал с ножом на девушку и её спутника. Злоумышленник ранил мужчину и смертельно травмировал девушку 2007 года рождения. После нападения нападавший покончил с собой.