Задушил во время секса? Появились новые данные в деле об убийстве девушки таксистом в Челябинске

Смерть девушки, тело которой нашли на свалке в Челябинске, наступила во время секса. Об этом сообщает Ural Mash со ссылкой на знакомых погибшей.

По их словам, девушка после клуба села в такси, где занялась сексом с водителем. При этом неясно, было ли это по обоюдному согласию или нет. В результате мужчина задушил пассажирку, а позже спрятал тело под строительным мусором и вернулся домой к беременной жене. Утром пара поехала на УЗИ. Затем подозреваемого задержали правоохранители.

Подозреваемый в убийстве девушки. Фото © Telegram / Ural Mash

Известно, что мужчина работает слесарем и подрабатывает таксистом. Знакомые рассказали, что в последнее время он почти не спал. Сам мужчина отрицает, что занимался сексом с девушкой.

Вскоре после этого он был арестован и отправлен в СИЗО до 24 июля, сообщили в пресс-службе челябинского СК.

Кадры из суда. Видео © Telegram / Челябинский Следком

Как пишет 74.ru, мужчина попытался обмануть следствие. Прежде чем завершить поездку, он катался вокруг леса, а после приехал к дому жертвы, где и закрыл заказ. Однако по камерам домофона удалось установить, что из авто пассажирка не выходила.