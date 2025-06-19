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18 июня, 21:39

Путин: Не вижу никаких осложняющих моментов в отношениях России и Казахстана

Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров

Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров

Президент РФ Владимир Путин отметил, что не видит никаких осложняющих моментов в отношениях Москвы и Астаны. Заявление главы государства прозвучало в беседе с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У нас самая протяжённая в мире госграница. Это имеет для нас значение, мы будем развивать отношения. Казахстан для нас — одно из самых близких государств, наш союзник. Не вижу никаких осложняющих моментов в наших отношениях», — сказал лидер РФ.

Путин передал Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя СССР
Путин передал Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя СССР

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Москву на 9 Мая. На Параде Победы республику представил парадный расчёт военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.

Никита Никонов
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