Путин: Не вижу никаких осложняющих моментов в отношениях России и Казахстана

Президент РФ Владимир Путин отметил, что не видит никаких осложняющих моментов в отношениях Москвы и Астаны. Заявление главы государства прозвучало в беседе с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У нас самая протяжённая в мире госграница. Это имеет для нас значение, мы будем развивать отношения. Казахстан для нас — одно из самых близких государств, наш союзник. Не вижу никаких осложняющих моментов в наших отношениях», — сказал лидер РФ.