Путин: Не вижу никаких осложняющих моментов в отношениях России и Казахстана
Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров
Президент РФ Владимир Путин отметил, что не видит никаких осложняющих моментов в отношениях Москвы и Астаны. Заявление главы государства прозвучало в беседе с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«У нас самая протяжённая в мире госграница. Это имеет для нас значение, мы будем развивать отношения. Казахстан для нас — одно из самых близких государств, наш союзник. Не вижу никаких осложняющих моментов в наших отношениях», — сказал лидер РФ.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Москву на 9 Мая. На Параде Победы республику представил парадный расчёт военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.