Путин передал Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя СССР

Президент России Владимир Путин передал коллеге из Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза. Бесценный подарок был вручён зарубежному лидеру, прибывшему в Москву для участия в праздничных мероприятиях к 80-летию Великой Победы.

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Гвардии сержант Кемель Токаев, отец нынешнего президента Казахстана, родился в 1923 году. Он вошёл в историю как писатель, редактор и один из основоположников детективного жанра в казахской литературе. На фронт Великой Отечественной войны был направлен в 1942 году. В январе 1945-го, во время боёв на территории Польши, получил ранение и после демобилизации полностью посвятил себя литературной деятельности.