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9 мая, 11:56

Путин передал Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя СССР

Президент России Владимир Путин передал коллеге из Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза. Бесценный подарок был вручён зарубежному лидеру, прибывшему в Москву для участия в праздничных мероприятиях к 80-летию Великой Победы.

Видео © Пресс-служба Кремля

Гвардии сержант Кемель Токаев, отец нынешнего президента Казахстана, родился в 1923 году. Он вошёл в историю как писатель, редактор и один из основоположников детективного жанра в казахской литературе. На фронт Великой Отечественной войны был направлен в 1942 году. В январе 1945-го, во время боёв на территории Польши, получил ранение и после демобилизации полностью посвятил себя литературной деятельности.

По архивным данным, Кемель Токаев проявил героизм в бою 21 января 1945 года под польским населённым пунктом Еглиевец. Ночью советские автоматчики охраняли танки, когда немецкие войска предприняли контратаку. Подразделение, воодушевлённое личным примером Токаева, перешло в наступление и отбросило противника. Токаев первым ворвался в расположение врага, уничтожил огнём автомата пятерых немецких солдат, одного взял в плен. Однако при возвращении с пленным он был ранен в ногу разрывной пулей. Несмотря на боль, Токаев сумел перевязать рану, нейтрализовать пленного и добраться до своих, не бросив позицию.

Представлен наградной лист отца президента Казахстана с описанием его подвигов
Представлен наградной лист отца президента Казахстана с описанием его подвигов

Ранее президент России Владимир Путин и мировые лидеры, которые посетили Парад Победы на Красной площади, возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Марина Фещенко
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