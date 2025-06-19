С космодрома «Плесецк» запустили ракету «Ангара-А5» с космическими аппаратами

С космодрома «Плесецк» в Архангельской области был выполнен запуск ракеты-носителя «Ангара-А5». Об этом сообщили в Минобороны России.

«С космодрома «Плесецк» в интересах Минобороны России осуществлён успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космическими аппаратами на борту», — говорится в сообщении.

Это был десятый запуск ракеты серии «Ангара». С 2014 года с «Плесецка» стартовали восемь ракет этой серии: пять лёгких «Ангара-1.2» и три тяжёлых «Ангара-А5». В апреле 2024 года с космодрома Восточный также запустили «Ангара-А5».