Названы страны, из которых чаще всего приезжают на лечение в Россию
Министр Мурашко: На лечение в Россию чаще приезжают из СНГ, арабских стран и КНР
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Наибольший интерес к российской медицине проявляют граждане ближнего зарубежья, арабских стран, Китая, Латинской Америки, а также Европы и США. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Основной поток — это, конечно, СНГ. Но мы видим устойчивый интерес и со стороны арабских стран, Китая, Латинской Америки. Есть пациенты и из Европы, и из США — как местные граждане, так и наши бывшие соотечественники», — отметил министр.
По его словам, особенно востребованы направления онкологии, офтальмологии, акушерства и гинекологии, бьюти-медицины, стоматологии и педиатрии. Также растёт интерес к российским санаторно-курортным услугам и высокотехнологичной помощи.
Мурашко напомнил, что в рамках одного из нацпроектов по поручению президента РФ стояла задача ежегодно обеспечивать объёмы экспорта медуслуг не менее чем на 1 миллиард долларов. Этот план стабильно перевыполняется.
«С начала реализации проекта медицинскую помощь в России получили более 21 миллиона иностранных граждан», — уточнил глава Минздрава.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) состоится 18–21 июня 2025 года. Представители из более 137 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025. Последние новости с полей форума читайте на Life.ru.