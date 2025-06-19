Опасность атаки беспилотников введена в Северной Осетии
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В Северной Осетии введен режим повышенной готовности из-за угрозы беспилотников, сообщил руководитель региона Сергей Меняйло через свой Telegram-канал.
По его словам, в республике действует оперативный штаб, координирующий необходимые меры. Он также призвал жителей сохранять хладнокровие и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.
Напомним, системы противовоздушной обороны в ночь на 19 ликвидировали 81 БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории одиннадцати российских регионов. Наибольшее количество дронов было зафиксировано в воздушном пространстве Брянской области — 19 беспилотников.