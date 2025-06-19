Россиянам объяснили, чем опасны улитки и почему их лучше обходить стороной

Виноградные и садовые улитки представляют серьёзную опасность для человека. Такие безобидные, на первый взгляд, создания переносят паразитов, вызывают грибки и аллергию, предупредила врач Александра Филёва.

Виноградная улитка — самая распространённая, она обитает в европейской части России. Данный вид насекомого может служить промежуточным хозяином для паразитов. А вот садовая улитка чаще встречается в парках и огородах. Она может передавать человеку патогенные бактерии, так как контактирует с овощами. Человек может заразиться ангиостронгилезом, если не помоет овощи и фрукты, так как на их поверхности осталась слизь инфицированных улиток.

«У человека ангиостронгилез способен вызывать воспаление оболочек головного мозга — эозинофильный менингит, который сопровождается головной болью, высокой температурой, тошнотой, рвотой, нарушением координации и чувствительности. А в тяжёлых случаях привести к жизнеугрожающим состояниям», — подчеркнула эксперт в беседе с URA.ru.

Филёва добавила, что улитки являются переносчиками грибка. В слизи этих насекомых находятся патогенные микроорганизмы, в том числе опасные бактерии вроде кишечной палочки и сальмонеллы. Люди могут отравиться, если бактерии попадут на продукты или руки человека. Симптомы неутешительные — рвота, тошнота и диарея.