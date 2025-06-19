Дерзкое заявление фон дер Ляйен о России вызвало недоумение в Германии
Аналитик Дагделен раскритиковала фон дер Ляйен за призыв к санкциям против РФ
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Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен раскритиковала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России, сделанное накануне саммита G7.
На своей странице в соцсети X Дагделен подчеркнула, что фон дер Ляйен требует ещё более жёстких санкций против Москвы, несмотря на то, что в прошлом году уже наблюдался резкий рост цен на продукты питания. Политик также отметила, что инициатива главы Еврокомиссии ввести дополнительные пошлины на удобрения может нанести ещё больший ущерб самой Европе.
Ранее фон дер Ляйен призвала к ужесточению санкций против России. «Чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров и положить конец войне в Украине, необходимо усилить давление», - заявила она на пресс-конференции на месте проведения саммита в Канаде.