На своей странице в соцсети X Дагделен подчеркнула, что фон дер Ляйен требует ещё более жёстких санкций против Москвы, несмотря на то, что в прошлом году уже наблюдался резкий рост цен на продукты питания. Политик также отметила, что инициатива главы Еврокомиссии ввести дополнительные пошлины на удобрения может нанести ещё больший ущерб самой Европе.