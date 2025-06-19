ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 09:26

Дерзкое заявление фон дер Ляйен о России вызвало недоумение в Германии

Аналитик Дагделен раскритиковала фон дер Ляйен за призыв к санкциям против РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен раскритиковала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России, сделанное накануне саммита G7.

На своей странице в соцсети X Дагделен подчеркнула, что фон дер Ляйен требует ещё более жёстких санкций против Москвы, несмотря на то, что в прошлом году уже наблюдался резкий рост цен на продукты питания. Политик также отметила, что инициатива главы Еврокомиссии ввести дополнительные пошлины на удобрения может нанести ещё больший ущерб самой Европе.

Сийярто посчитал фон дер Ляйен «шестёркой» Зеленского из-за опасного плана против России
Сийярто посчитал фон дер Ляйен «шестёркой» Зеленского из-за опасного плана против России

Ранее фон дер Ляйен призвала к ужесточению санкций против России. «Чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров и положить конец войне в Украине, необходимо усилить давление», - заявила она на пресс-конференции на месте проведения саммита в Канаде.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Германия
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar