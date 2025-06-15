Владимир Зеленский надавил на Европу, требуя поддержать Украину в противостоянии с Россией, поэтому Еврокомиссия пошла на рискованный шаг отказаться от российских энергоносителей, что неминуемо нанесёт вред ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.

По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пошла на поводу у Зеленского и призвала «отключить российскую энергетику от Венгрии и Европы», что уже вылилось в многомиллионный ущерб для европейцев. Однако фон дер Ляйен не способна оценить последствия своих решений, поэтому продолжает поддакивать киевским властям и давить на Москву, заметил Сийярто.

«План фон дер Ляйен — Зеленского создает чрезвычайно серьёзные вызовы и угрозы для энергоснабжения как Венгрии, так и Словакии», — подчеркнул он.

Сийярто не исключил, что если Европа продолжит потворствовать Зеленскому, то вся экономика ЕС просто обрушится в одночасье. Глава МИД Венгрии добавил, что будет выступать против плана Еврокомиссии по полному отказу от нефти и газа из РФ. Голосование по данному вопросу состоится 16 июня во время заседания министров энергетики ЕС в Люксембурге. Сийярто уверен, что если Европа проголосует за инициативу фон дер Ляйен, то цены на энергоресурсы взлетят до небес, что ещё раз докажет бесперспективность «провальной санкционной политики Брюсселя».