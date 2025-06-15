Сийярто посчитал фон дер Ляйен «шестёркой» Зеленского из-за опасного плана против России
Сийярто: План фон дер Ляйен и Зеленского против России навредит всей Европе
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Владимир Зеленский надавил на Европу, требуя поддержать Украину в противостоянии с Россией, поэтому Еврокомиссия пошла на рискованный шаг отказаться от российских энергоносителей, что неминуемо нанесёт вред ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.
По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пошла на поводу у Зеленского и призвала «отключить российскую энергетику от Венгрии и Европы», что уже вылилось в многомиллионный ущерб для европейцев. Однако фон дер Ляйен не способна оценить последствия своих решений, поэтому продолжает поддакивать киевским властям и давить на Москву, заметил Сийярто.
«План фон дер Ляйен — Зеленского создает чрезвычайно серьёзные вызовы и угрозы для энергоснабжения как Венгрии, так и Словакии», — подчеркнул он.
Сийярто не исключил, что если Европа продолжит потворствовать Зеленскому, то вся экономика ЕС просто обрушится в одночасье. Глава МИД Венгрии добавил, что будет выступать против плана Еврокомиссии по полному отказу от нефти и газа из РФ. Голосование по данному вопросу состоится 16 июня во время заседания министров энергетики ЕС в Люксембурге. Сийярто уверен, что если Европа проголосует за инициативу фон дер Ляйен, то цены на энергоресурсы взлетят до небес, что ещё раз докажет бесперспективность «провальной санкционной политики Брюсселя».
Напомним, ранее Сийярто сообщил о совместной позиции Будапешта и Братиславы по поводу предстоящего обсуждения энергетического плана ЕС. Инициатива Еврокомиссии, разработанная по предложению главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, предполагает полный отказ от закупок российских нефти, газа и ядерного топлива. Венгрия и Словакия считают подобные меры грубым нарушением своего суверенитета.