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15 июня, 12:51

Сийярто посчитал фон дер Ляйен «шестёркой» Зеленского из-за опасного плана против России

Сийярто: План фон дер Ляйен и Зеленского против России навредит всей Европе

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Владимир Зеленский надавил на Европу, требуя поддержать Украину в противостоянии с Россией, поэтому Еврокомиссия пошла на рискованный шаг отказаться от российских энергоносителей, что неминуемо нанесёт вред ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.

По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пошла на поводу у Зеленского и призвала «отключить российскую энергетику от Венгрии и Европы», что уже вылилось в многомиллионный ущерб для европейцев. Однако фон дер Ляйен не способна оценить последствия своих решений, поэтому продолжает поддакивать киевским властям и давить на Москву, заметил Сийярто.

«План фон дер Ляйен — Зеленского создает чрезвычайно серьёзные вызовы и угрозы для энергоснабжения как Венгрии, так и Словакии», — подчеркнул он.

Сийярто не исключил, что если Европа продолжит потворствовать Зеленскому, то вся экономика ЕС просто обрушится в одночасье. Глава МИД Венгрии добавил, что будет выступать против плана Еврокомиссии по полному отказу от нефти и газа из РФ. Голосование по данному вопросу состоится 16 июня во время заседания министров энергетики ЕС в Люксембурге. Сийярто уверен, что если Европа проголосует за инициативу фон дер Ляйен, то цены на энергоресурсы взлетят до небес, что ещё раз докажет бесперспективность «провальной санкционной политики Брюсселя».

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Напомним, ранее Сийярто сообщил о совместной позиции Будапешта и Братиславы по поводу предстоящего обсуждения энергетического плана ЕС. Инициатива Еврокомиссии, разработанная по предложению главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, предполагает полный отказ от закупок российских нефти, газа и ядерного топлива. Венгрия и Словакия считают подобные меры грубым нарушением своего суверенитета.

Татьяна Миссуми
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