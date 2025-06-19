Застрявших в Дубае россиян заселили в отель с леди-боями и тараканами

Россиян, застрявших в Дубае из-за отмены рейсов эмиратского перевозчика Air Arabia, заселили в отель с леди-боями, прокуренными номерами и тараканами. Туристы, которые не могут улететь домой из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, пожаловались SHOT, что их гостиница больше напоминает бордель.

Одна из россиянок — Екатерина — рассказала, что вместе с коллегами должна была улететь в Москву 16 июня. Но Air Arabia почти на две недели отменила рейсы в Россию на фоне конфликта Ирана и Израиля, и сейчас выполняет только вывозные рейсы, места на которые хватает не всем. Екатерину и других туристов, среди которых семейные пары с детьми, на время ожидания заселили в отель Sosial. По словам россиян, он больше похож на бордель.

Только сегодня ночью Екатерина смогла улететь, так как всё это время названивала туроператору и приезжала в аэропорт. Но около пяти россиян из их компании до сих пор остаются в Дубае и ждут, когда для них будет место в самолёте.