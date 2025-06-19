На еду минимум по тысяче в день: Российские бойцы рассказали о своих тратах в зоне СВО

Бойцы СВО покрывают расходы на продукты питания, обмундирование и снаряжение из собственных средств, и траты выходят существенные даже для военных с зарплатами в 200-300 тысяч рублей. Об этом журналистам рассказали военнослужащие с позывными Камчатка, Бист и Каспер.

«Если нормально питаться, то в день уходит как минимум 1000 рублей на продукты», — пояснил в разговоре с «Лентой.ру» Бист.

Он привёл пример, когда потратил 2500 рублей на базовый набор продуктов, включая хлеб, яйца, молочные продукты и мясные изделия. По словам Камчатки, который служит на Запорожском направлении, цены в зоне проведения СВО значительно превышают российские. Он и его сослуживцы тратят на еду от 10 до 20 тысяч рублей в месяц. При этом 1 кг помидоров может стоить до 350 рублей, мяса — от 600 рублей. Военная форма, которая в России обходится в 4500 рублей, здесь продаётся за 10 000.

Особую нагрузку на бюджет военнослужащих создают коллективные расходы. Бойцы сообщили, что скидываются на оплату спутникового интернета Starlink, топливо для генераторов (не менее 600 рублей в день), а также на приобретение специального оборудования, включая станции радиоэлектронной борьбы.

Дополнительные расходы связаны с транспортным обеспечением. Поездка в Москву во время отпуска, по словам Каспера, может обойтись в 44 000 рублей. Отдельной статьёй расходов стали добровольные взносы на помощь раненым товарищам и семьям погибших. Как отметили военные, ежемесячно на эти цели уходит около 10 000 рублей.