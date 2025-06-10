Бойцы батальона «Хан» за три месяца уничтожили дроны ВСУ на сумму $500 тысяч

Бойцы батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа продолжают наносить серьёзный ущерб Вооружённым силам Украины. За три месяца было сбито более 30 беспилотников «Баба-Яга», что обернулось для ВСУ потерями свыше полумиллиона долларов. Об этом сообщил РИА «Новости» оператор БПЛА с позывным Грек.

«С марта наш батальон добился значительных успехов. Наши операторы FPV-дронов уничтожили больше 30 вражеских БПЛА «Баба-Яга». Учитывая, что стоимость одного дрона составляет около 20 тысяч долларов, мы уже нанесли ущерб на сумму более полумиллиона. И это только начало», — рассказал боец.

По словам военнослужащего, как только разведывательный дрон подразделения фиксирует в воздухе вражеский БПЛА, на перехват немедленно вылетают ударные беспилотники ВС РФ, которые успешно догоняют и сбивают противника в воздухе. Бойцы батальона уверены, что их усилия помогут значительно ослабить противника на фронте.