Российские военные нанесла удар по украинской базе в Черниговской области
Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по базе ВСУ в пригороде Черниговской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton
Российские военные ударили по тренировочной базе Вооружённых сил Украины (ВСУ) в пригороде Нежина, Черниговская область. Об этом сообщил Сергей Лебедев, координатор николаевского российского подполья.
«В Нежине в пригороде, по тренировочной базе», — передаёт РИА «Новости» слова Лебедева.
Он также упомянул о неподтверждённом ударе в районе аэродрома в Долгинцево, который находится в Кривом Роге Днепропетровской области.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас объявил о начале «денацификации» в Днепропетровской области. Министерство обороны России объявило, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» достигли западной границы ДНР и продолжают наступление в Днепропетровской области. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, назвал действия российских войск дезинсекцией паразитов, упомянув «зелёную тлю».