Российские военные нанесла удар по украинской базе в Черниговской области

Российские военные ударили по тренировочной базе Вооружённых сил Украины (ВСУ) в пригороде Нежина, Черниговская область. Об этом сообщил Сергей Лебедев, координатор николаевского российского подполья.

Он также упомянул о неподтверждённом ударе в районе аэродрома в Долгинцево, который находится в Кривом Роге Днепропетровской области.