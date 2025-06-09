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8 июня, 21:26

Российские военные нанесла удар по украинской базе в Черниговской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по базе ВСУ в пригороде Черниговской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Российские военные ударили по тренировочной базе Вооружённых сил Украины (ВСУ) в пригороде Нежина, Черниговская область. Об этом сообщил Сергей Лебедев, координатор николаевского российского подполья.

«В Нежине в пригороде, по тренировочной базе», — передаёт РИА «Новости» слова Лебедева.

Он также упомянул о неподтверждённом ударе в районе аэродрома в Долгинцево, который находится в Кривом Роге Днепропетровской области.

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Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас объявил о начале «денацификации» в Днепропетровской области. Министерство обороны России объявило, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» достигли западной границы ДНР и продолжают наступление в Днепропетровской области. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, назвал действия российских войск дезинсекцией паразитов, упомянув «зелёную тлю».

Лия Мурадьян
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