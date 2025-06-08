Российские военные в зоне СВО наткнулись на скелет украинского солдата

Российские военнослужащие в ходе выполнения боевых задач обнаружили скелетированные останки солдата ВСУ. Об этом сообщила неофициальная пресс-служба группировки «Север» ВС РФ, которая опубликовала фото скелета.

На снимке показаны фрагменты костей грудной клетки, присыпанные землёй. Также виден череп, скрытый под травой и опавшими листьями. На другом изображении демонстрируется амуниция ликвидированного военного — бронежилет защитного цвета.

Представители пресс-службы сообщили, что останки принадлежат украинскому военному с позывным «Татарин». Как указано в публикации, останки отправят в один из российских моргов. Опознание проведут исключительно с помощью ДНК-экспертизы.

Информацию о месте и времени находки скелетированных остатков не раскрыли.