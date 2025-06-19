«Деньги любят счёт»: В Госдуме допустили, что Европа вернётся к российскому газу

Страны Европы возобновят поставки газа из России, когда будут исчерпаны многие противоречия. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева о потерях ЕС более триллиона евро из-за сокращения поставок газа из РФ.

«Политики будут вынуждены как-то договариваться, потому что экономические интересы рано или поздно возобладают. Деньги любят счёт. Поэтому политики, так или иначе, станут ориентироваться на экономику», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Ридусом».