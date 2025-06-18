«Дорого обойдётся»: Политолог предсказал миру энергетический кризис из-за санкций против РФ

Европейский союз угрожает России новым, 18-м пакетом санкций, который затронет банковский сектор и энергетические компании, включая урановую отрасль. О политической близорукости и высокой цене поддержания этого «фасада» единства и жёсткости для европейских держав заявил в интервью РИА «ФедералПресс» политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

«Особенно абсурдным выглядит запрет на «Северные потоки», которые уже выведены из эксплуатации. Этот шаг скорее отражает стремление ЕС согласовать позицию с Вашингтоном в условиях нарастающих торговых противоречий, чем имеет практическое значение. Фактически, Брюссель продолжает политику замещения российского газа американским СПГ, что соответствует долгосрочным интересам трансатлантического энергетического партнёрства», — указал эксперт.

Булавицкий считает не более эффективным и снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель. По его мнению, Запад продолжает избегать полного вывода российских энергоносителей с мирового рынка, ограничиваясь мерами, повышающими операционные издержки экспортёров. Политолог отметил, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке европейские санкции кажутся всё более маргинальными перед лицом потенциального глобального энергетического кризиса.

Эксперт напомнил, что часть новых ограничений требует согласования с США, так как входит в рамки договорённостей G7. Это, по его словам, подсвечивает ключевое противоречие европейской политики: несмотря на риторику о стратегической автономии, ЕС не готов к самостоятельным действиям и продолжает следовать за неопределившимся с позицией Дональдом Трампом.