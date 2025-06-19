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19 июня, 14:06

АТОР: 95% застрявших в ОАЭ россиян уже вернулись в РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SLSK Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SLSK Photography

95% россиян, застрявших в ОАЭ из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, уже вернулись домой. Об этом сообщил вице-президент АТОР Артур Мурадян в интервью «Постньюс».

По его словам, эвакуация оставшихся туристов должна завершиться завтра. Туроператоры уже начали процесс возврата денежных средств, который, по данным АТОР, занимает в среднем две-три недели.

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Напомним, что в ОАЭ застряли около двух тысяч россиян. Рейсы отменились на фоне конфликта Израиля и Ирана, а цены на билеты резко выросли. Туристка рассказала, что её рейс авиакомпании Air Arabia в Россию отменили, а билет на «Аэрофлот» стоил 700 тысяч рублей. Даже перелёт «Победой» обошёлся бы почти в 200 тысяч на двоих — это в десять раз дороже, чем обычно.

Александра Мышляева
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