АТОР: 95% застрявших в ОАЭ россиян уже вернулись в РФ
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95% россиян, застрявших в ОАЭ из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, уже вернулись домой. Об этом сообщил вице-президент АТОР Артур Мурадян в интервью «Постньюс».
По его словам, эвакуация оставшихся туристов должна завершиться завтра. Туроператоры уже начали процесс возврата денежных средств, который, по данным АТОР, занимает в среднем две-три недели.
Напомним, что в ОАЭ застряли около двух тысяч россиян. Рейсы отменились на фоне конфликта Израиля и Ирана, а цены на билеты резко выросли. Туристка рассказала, что её рейс авиакомпании Air Arabia в Россию отменили, а билет на «Аэрофлот» стоил 700 тысяч рублей. Даже перелёт «Победой» обошёлся бы почти в 200 тысяч на двоих — это в десять раз дороже, чем обычно.