АТОР: 95% застрявших в ОАЭ россиян уже вернулись в РФ

Напомним, что в ОАЭ застряли около двух тысяч россиян. Рейсы отменились на фоне конфликта Израиля и Ирана, а цены на билеты резко выросли. Туристка рассказала, что её рейс авиакомпании Air Arabia в Россию отменили, а билет на «Аэрофлот» стоил 700 тысяч рублей. Даже перелёт «Победой» обошёлся бы почти в 200 тысяч на двоих — это в десять раз дороже, чем обычно.