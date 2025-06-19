«Двойник» Путина с ТНТ предложил озвучить президента в «Простоквашино»

Российский лидер Владимир Путин может появиться в новом эпизоде мультфильма «Простоквашино» в паре с котом Матроскиным. Об этом сообщили в «Союзмультфильме». Резидент Comedy Club Дмитрий Грачёв, который часто исполняет роль президента в юмористических проектах, заявил «Газете.Ru», что согласился бы озвучить Путина, если его пригласят.

«Да, соглашусь. Какая у меня может быть там роль? Как креативные авторы этого мультфильма, реализуют эту линию, сложно сказать, но я думаю, что как-то классно сделают», — сказал он.

По мнению актёра, президент больше любит собак, поэтому он сомневается, получится ли у Матроскина и Путина яркий дуэт. Детям, считает Грачёв, появление президента в мультфильме должно понравиться. Он добавил, что глава государства предстанет положительным персонажем, и юные зрители смогут лучше с ним познакомиться через мультфильм.