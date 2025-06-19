Если детям будет интересно: Песков оценил возможное появление Путина в «Простоквашино»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил возможность включения российского лидера Владимира Путина в число персонажей популярного мультсериала «Простоквашино». Об этом официальный представитель Кремля рассказал журналисту Life.ru Александру Юнашеву.

Дмитрий Песков о появлении персонажа Владимира Путина в мультфильме «Простоквашино». Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Путин — это неотъемлемая часть жизни страны, в том числе и маленьких наших сограждан. Поэтому вполне можно понять интерес», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что главным критерием должно стать соответствие детским ожиданиям и интересам. А ещё Песков пояснил, что специального согласования подобной творческой инициативы с администрацией президента не требуется.