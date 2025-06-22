22 июня в кино: 5 фильмов о самом чёрном дне в истории Советского Союза

В июне 1941 года советские люди занимались своими обычными делами. Кто-то писал роман на интеллигентской даче в Переделкине. Кто-то шёл на концерт Утёсова послушать «С одесского кичмана» и другие хиты. Кто-то устраивал свадьбу, рождались дети. Но 22 июня нацистская Германия начала вероломное наступление на западные границы Советского Союза. После четырёх утра 22 июня 1941 года наши люди изменились навсегда. Все они стали участниками Второй мировой войны, людьми, которые в одиночку уничтожили силы Гитлера на Восточном фронте. Показываем вам фильмы, благодаря которым мы помним подвиг наших героев.

«Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой» (1971)

«Мишка принимает бой», — уже по названию понятно, что картина — о подвиге героя-пионера, да? Фото © Кадр из фильма «Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой», режиссёр Олег Николаевский, сценарист Иосиф Дик / Kino-teatr

Героические приключения Мишки Скворцова и танкиста дяди Васи. Всё начинается утром 22 июня 1941 года. Место действия — пионерлагерь у границы. Дети купаются в речке и тут видят десант. Все думают, что это учения. Оказывается, что это нацисты. Они сгоняют всех в лагерь, оцепляют колючей проволокой, а Мишке поручают сжечь пионерские галстуки. Глупые нацисты не знали, что Мишаня согласился сделать это только на словах. На деле он сбежал из лагеря и встретился с дядей Васей, единственным выжившим из танкового батальона, что бросился на выручку детям. В фильме Олега Николаевского танкист и пионер в одиночку освободили от нацистов детский лагерь.

«Поворот» (1967)

Это тоже фильм о детях, попавших в самое пекло нацистского наступления на СССР. Фото © Кадр из фильма «Поворот», режиссёр Борис Ермолаев, сценаристы Левас Казаринскис, Борис Ермолаев, Владимир Марамзин / Kino-teatr

«Поворот» по-литовски будет Posūkis. В 1967 году Борис Ермолаев снял фильм о литовских школьниках, которые 22 июня 1941 года ехали в автобусе. Дети возвращались в родной Каунас с экскурсии в Минск. Их транспорт попадает под обстрел, а потом выясняется, что всё окружающее пространство теперь принадлежит нацистской Германии. Все взрослые сбежали, но советский сержант, русская девушка Валя и лейтенант Дубровин, переживший контузию, помогут ребятам спастись.

«Брестская крепость» (2010)

В 2010 году у нас сняли замечательный фильм о Великой Отечественной войне. Фото © Кадр из фильма «Брестская крепость», режиссёр Александр Котт, сценаристы Владимир Ерёмин, Алексей Дударев, Константин Воробьёв и др. / Kinopoisk

«С боем взяли город Брест, город весь прошли и последней улицы название прочли», — поёт Леонид Утёсов в песне «Дорога на Берлин». Но 22 июня 1941 года люди Бреста первыми столкнулись с ударом нацистской армии. Героическая оборона Брестской крепости продолжалась целый месяц, и силы были совсем неравны. В фильме 2010 года с документальной точностью отразили все моменты этого исторического события в художественной форме. И майор Гаврилов, и комиссар Фомин были более чем реальны.

«Бессмертный гарнизон» (1956)

А это фильм о защитниках Брестской крепости, который был снят через 15 лет после их подвига. Фото © Кадр из фильма «Бессмертный гарнизон», режиссёры Захар Аграненко, Эдуард Тиссэ, сценарист Константин Симонов / Kinopoisk

«Бессмертный гарнизон» — фильм по сценарию Константина Симонова. В военные годы этого журналиста и поэта безумно любили за его фронтовые стихи. «Жди меня, и я вернусь, только очень жди...» — эту строчку навсегда запомнили как сами советские солдаты, так и семьи, которые дожидались кормильцев в эвакуации. А ещё это первый масштабный фильм о защитниках Брестской крепости. В 1956 году имя майора Гаврилова всё ещё было засекречено. Но это не помешало режиссёрам Захару Аграненко и Эдуарду Тиссэ снять эпичную, и в то же время глубоко уважительную драму о войне.

«Летят журавли» (1957)

Первый фильм, который показывал первый день войны через судьбы обычных людей. «Мирняка», как иногда сейчас говорят. Фото © Кадр из фильма «Летят журавли», режиссёр Михаил Калатозов, сценарист Виктор Розов / Kinopoisk

В 1957 году, спустя 16 лет после начала Великой Отечественной, Михаил Калатозов снял один из самых популярных фильмов о ней. Успех фильма не в последнюю очередь связан с тем, что в картине показывали жизнь обычных людей. Тех самых ребят, которые потом отправились на войну. Тех самых девушек, которые тоже отправились на войну и столкнулись с дискриминацией после того, как вернулись оттуда. Девушек, которые отправились на военные производства в тылу. 22 июня 1941 года — это день, который изменил всех навсегда. Рабочим названием фильма было «За твою жизнь». В центре сюжета — любовный треугольник: фронтовик Борис, санитарка Вероника, которая мечтала стать архитектором, и Марк, бездарный пианист.