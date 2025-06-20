Летнее солнцестояние 21 июня станет чёрным днём для 4 знаков зодиака — проверьте, есть ли вы в списке

Летнее солнцестояние 21 июня 2025 года обещает стать настоящим испытанием для некоторых знаков зодиака. Астрологи предупреждают: в самый длинный день года космические силы создадут напряжённую конфигурацию, которая может доставить серьёзные проблемы четырём зодиакальным созвездиям. Мы разобрались, кому стоит готовиться к трудностям и как пережить этот период с минимальными потерями.

Почему 21 июня станет критическим днём

Летнее солнцестояние 21 июня принесёт проблемы четырём знакам зодиака. Фото © «Шедеврум»

Летнее солнцестояние происходит в момент, когда Солнце входит в знак Рака, символизирующий дом, семью и эмоциональную безопасность. Но в этом году этот переход омрачается напряжёнными аспектами с Плутоном и Сатурном. Такая конфигурация создаёт энергетический хаос, который особенно болезненно ударит по определённым знакам зодиака. Астрологи отмечают, что 21 июня сформируется так называемый «чёрный треугольник» — когда три планеты образуют разрушительные углы друг с другом. Это редкое явление происходит примерно раз в два года и всегда приносит серьёзные испытания. В этот день лучше избегать важных решений, крупных покупок и эмоциональных разговоров.

Овен: финансовый крах и проблемы в карьере

Астрологи назвали знаки зодиака, которых ждут беды 21 июня. Фото © Life.ru

Огненные Овны, привыкшие действовать напролом, 21 июня столкнутся с серьёзными препятствиями в денежной сфере. Звёзды предупреждают о возможных финансовых потерях, которые могут быть связаны с поспешными решениями или неудачными инвестициями. Не исключены проблемы на работе — конфликт с начальством или неожиданное увольнение. Планеты формируют особенно напряжённый аспект к десятому дому Овнов, отвечающему за карьеру и репутацию. Это может проявиться как публичный скандал или разоблачение каких-то фактов, которые Овны предпочли бы держать в тайне. Особенно осторожными должны быть те, кто работает в публичной сфере или занимает руководящие должности.

Рак: разрушение семейных связей и эмоциональные потрясения

Гороскоп на 21 июня 2025 предупреждает о проблемах для четырёх знаков. Фото © Life.ru

Для Раков, которые ценят стабильность превыше всего, 21 июня может стать днём серьёзных семейных кризисов. Солнцестояние происходит именно в их знаке, но вместо празднования им придётся столкнуться с болезненными откровениями или конфликтами в семье. Возможны разводы, ссоры с родственниками или проблемы с детьми. Эмоционально чувствительные Раки в этот день будут особенно уязвимы. Любая критика или негативная информация может вывести их из равновесия надолго. Астрологи советуют Ракам 21 июня максимально ограничить общение и не принимать никаких важных решений, касающихся семьи и дома.

Весы: крах отношений и одиночество

Летнее солнцестояние 2025 станет испытанием для четырёх знаков зодиака. Фото © Life.ru

Весы, для которых гармония в отношениях — основа жизни, могут столкнуться с серьёзным кризисом в личной жизни. 21 июня высок риск болезненного расставания или развода. Партнёры могут предъявить ультиматумы или раскрыть неприятную правду, которая разрушит отношения. Планета Венера, покровительница Весов, в этот день образует крайне неблагоприятный аспект с Плутоном. Это может означать предательство близкого человека или обнаружение измены. Весы-одиночки тоже не застрахованы от проблем — возможны конфликты с друзьями или коллегами, которые приведут к социальной изоляции.

Козерог: крушение планов и потеря авторитета

Астрологический прогноз на 21 июня предсказывает беды четырём знакам. Фото © Life.ru

Практичные и целеустремлённые Козероги 21 июня могут увидеть, как рушатся их долгосрочные планы. Проекты, над которыми они работали месяцами или даже годами, могут оказаться провальными. Не исключены серьёзные препятствия в бизнесе или потеря важных контрактов. Сатурн, управитель Козерогов, находится в напряжённом аспекте с другими планетами, что создаёт препятствия на пути к целям. Козероги могут столкнуться с бюрократическими проблемами, судебными разбирательствами или потерей репутации. Особенно тяжело придётся тем, кто занимается бизнесом или политикой.

Как пережить чёрный день: советы астрологов

Если вы относитесь к одному из четырёх «пострадавших» знаков, не стоит паниковать раньше времени. Астрологи утверждают, что предупреждён — значит вооружён. Зная о возможных трудностях заранее, можно минимизировать негативные последствия. В первую очередь 21 июня лучше провести в спокойной обстановке, избегая важных встреч и серьёзных разговоров. Не стоит подписывать документы, делать крупные покупки или принимать судьбоносные решения. Лучший вариант — взять выходной и посвятить день медитации или другим успокаивающим практикам.

Что делать остальным знакам зодиака

Солнцестояние 21 июня принесёт неприятности Овну, Раку, Весам и Козерогу. Фото © «Шедеврум»

Представители других знаков зодиака могут вздохнуть с облегчением — прямой угрозы 21 июня для них нет. Однако это не означает, что день пройдёт совсем гладко. Энергетическое напряжение в этот период будет ощущаться всеми, просто в меньшей степени. Близнецам и Стрельцам стоит быть осторожнее в поездках и командировках. Возможны задержки транспорта или мелкие неприятности в дороге. Львам и Водолеям лучше отложить креативные проекты — вдохновение может подвести в самый неподходящий момент. Девы и Рыбы могут столкнуться с проблемами со здоровьем — ничего серьёзного, но головная боль или общее недомогание вполне возможны. Тельцы и Скорпионы, наоборот, могут неожиданно получить хорошие новости или небольшую прибыль.