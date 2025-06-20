Исследование Life.ru: Россияне не знают, как действовать при ЧС и не делают запасы

Большинство россиян не готовы к действиям в условиях чрезвычайной ситуации — такие данные были получены по итогам всероссийского опроса, проведённого страховым брокером Mains по заказу Life.ru.

Согласно результатам, более половины опрошенных (53,5%) уверены, что в их регионе в принципе маловероятны чрезвычайные происшествия. Тем не менее, в числе наиболее возможных рисков респонденты назвали теракты и атаки дронов (22,8%), пожары (12,5%) и подтопления (10,7%). Землетрясения, по мнению большинства, практически исключены — их упомянули менее 1% участников.

При этом уровень личной готовности к ЧС остается крайне низким. Лишь 6,7% респондентов уверены, что знают, как действовать в случае угрозы и могут оперативно эвакуироваться. Примерно каждый третий (33,6%) признался, что не имеет никакого плана действий, а 38% рассчитывают в критической ситуации исключительно на помощь экстренных служб.Что касается базовых запасов — воды, продуктов питания и медикаментов хотя бы на трое суток — они есть у 23,5% участников. В то же время 41,9% респондентов признались, что никогда не задумывались о создании «тревожного запаса». После участия в опросе желание подготовить его выразили 34,6%.

Опрос также выявил низкую осведомлённость о возможных каналах связи в случае отключения интернета. Так, 41% надеются, что власти найдут альтернативные способы распространения информации. Телевидение в качестве источника новостей указали 36%, ещё 20% рассчитывают на местные органы власти. Лишь 3% сообщили о наличии радиоприёмника или радиоточки.

Финансовая защита от рисков также остается невостребованной. Более двух третей (66,5%) заявили, что знают только обязательные страховые программы — ОМС и ОСАГО. Лишь 9,5% страхуют имущество от стихийных бедствий, а полис, покрывающий ущерб от большинства ЧС, имеют только 2% опрошенных. Кроме того, 22% заявили, что в принципе не доверяют добровольному страхованию.