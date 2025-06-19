Автодор и VK на ПМЭФ подписали меморандум о стратегическом партнёрстве

«Автодор» и VK договорились о сотрудничестве в сфере цифровых коммуникаций и маркетинга. Соглашение подписали на ПМЭФ представители компаний — Константин Макиев и Элина Исагулова. Совместная работа будет включать информирование граждан о дорожных проектах, поддержку федеральных и региональных инициатив, а также исследования общественного мнения.

«Всё больше и больше аспектов нашей жизни переходят в цифровую форму. Сейчас большинство пользователей узнают новости именно в режиме онлайн — из социальных сетей, мессенджеров и сетевых изданий. Совместная работа с VK позволит нам рассказать, как можно большему количеству людей о значимых проектах в дорожной отрасли, новых маршрутах, сервисах и тех возможностях, которые уже сегодня пользователи могут получить от поездок по скоростным дорогам», — заявил заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов «Автодора» Константин Макиев.

Вице-президент по В2В-коммерции и операционному управлению VK Элина Исагулова добавила, что цифровые коммуникации стали ключевой средой для диалога с пользователями. По её словам, меморандум с «Автодором» позволит реализовать совместные проекты в маркетинге и аналитике, улучшая информирование о дорожных инициативах и качество коммуникаций в транспортной сфере.