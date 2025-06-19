«Россия – страна возможностей», Минтруд и Роструд подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о поддержке молодёжной занятости и развитии карьерных траекторий заключили платформа «Россия – страна возможностей», Минтруд и Роструд. Документ подписали в рамках ПМЭФ-2025.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что центры компетенций в вузах и кадровые центры «Работа России» перейдут на новую модель взаимодействия. По его словам, это поможет выстраивать карьерные траектории с учётом требований рынка труда, а студенты смогут проходить профориентацию, выбирать стажировки и получать помощь в трудоустройстве.

«Ещё в ходе обучения у ребят будет возможность пройти профориентационные тестирования, выбрать подходящую стажировку или практику, узнать, не попадают ли они под риск нетрудоустройства. С учётом сформированных результатов специалисты кадровых центров помогут ребятам подобрать подходящую карьерную стратегию, чтобы успешно стартовать в профессии», — отметил Котяков.

Соглашение предусматривает интеграцию с цифровыми сервисами госслужбы занятости для удобного поиска работы через платформу «Работа России». Глава Роструда Михаил Иванков отметил, что платформа объединяет вакансии и резюме по всей стране, а подписанный документ усилит связь между образованием и работодателями.

Гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин добавил, что цель партнёрства — создать условия для профессионального роста молодёжи. Пилотными регионами станут Томская, Оренбургская и Мурманская области, где до конца 2025 года протестируют новые механизмы.