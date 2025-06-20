В Минвостокразвитии рассказали, когда завершится строительство моста между Россией и КНДР
Глава Минвостокразвития Чекунков: Мост между РФ и КНДР построят за два года
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Первый автомобильный мост между Россией и КНДР может быть построен уже через два года. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков. Его слова приводит РИА «Новости».
«Строительство начато по плану, ведётся с двух сторон и очень энергично, поэтому мы рассчитываем, что за два года он будет построен», — отметил глава Минвостокразвития.
В КНДР заявили, что мост на границе с Россией будет символом несокрушимости. После встречи лидеров двух государств в прошлом году, сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в различных сферах значительно расширилось, а совместные проекты приносят ощутимую пользу обеим странам. Напомним, что ранее был дан старт строительству автомобильного моста через реку Туманная, которая впадает в Японское море.