В Минвостокразвитии рассказали, когда завершится строительство моста между Россией и КНДР

Первый автомобильный мост между Россией и КНДР может быть построен уже через два года. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков. Его слова приводит РИА «Новости».

«Строительство начато по плану, ведётся с двух сторон и очень энергично, поэтому мы рассчитываем, что за два года он будет построен», — отметил глава Минвостокразвития.