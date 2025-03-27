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27 марта, 07:28

Посол РФ в КНДР раскрыл самый масштабный проект двух государств

Посол Мацегора: РФ и КНДР готовятся к строительству моста через реку Туманная

Вид на реку Туманная. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Вид на реку Туманная. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Россия и Северная Корея в ближайшее время приступят к строительству моста через реку Туманная. Сейчас ведутся последние подготовительные работы, рассказал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в беседе с РИА «Новости».

«Сооружение моста пока не началось, стороны проводят подготовительные работы, дорабатывают проектную документацию, формируют строительные бригады и колонны техники», — сказал дипломат.

Посол пояснил, что ждать осталось совсем недолго и скоро все увидят церемонию начала строительства. Он назвал мост самым важным проектом двусторонних отношений. Помимо него, у Москвы и Пхеньяна готовится ещё несколько разных задач.

Река Туманная (Туманган) — пограничная река между Россией и КНДР. Впадает в Японское море. С района реки Туманной началась во второй половине XIX века массовая трансграничная миграция корейцев в Российскую империю.

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Напомним, переговоры между делегациями России и Северной Кореи состоялись в Пхеньяне 16 марта. Участие в них приняли заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Стороны обсудили плотное сотрудничество между странами.

Николай Рюмин
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