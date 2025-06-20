Курский суд заочно арестовал бывшего вице-премьера Украины Колесникова

Бенефициарного владельца кондитерского холдинга ЧАО «Производственное объединение «Конти» и бывшего вице-премьера Украины Бориса Колесникова обвиняют в содействии терроризму. Он был объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.

«Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции или задержания на территории РФ», — уточнили в ведомстве.

Колесникову грозит пожизненное лишение свободы. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ.