Курский суд заочно арестовал бывшего вице-премьера Украины Колесникова
Борис Колесников. Обложка © Wikipedia / Министерство инфраструктуры Украины
Бенефициарного владельца кондитерского холдинга ЧАО «Производственное объединение «Конти» и бывшего вице-премьера Украины Бориса Колесникова обвиняют в содействии терроризму. Он был объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.
«Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции или задержания на территории РФ», — уточнили в ведомстве.
Колесникову грозит пожизненное лишение свободы. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ.
Ранее экс-военнослужащего из Челябинска обвинили в госизмене за сотрудничество с Вооружёнными силами Украины. Бывший ефрейтор закупил военное обмундирование, заполнил анкету на вступление в запрещённую в РФ террористическую организацию и под видом увольнения отправился к границе с Украиной. Его действия были пресечены российскими правоохранителями.