Иран нанёс ракетный удар по офису Microsoft в израильском Беэр-Шеве
Al Jazeera: 18 человек пострадали при падении иранской ракеты в Беэр-Шеве
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Иран выпустил несколько ракет по израильскому городу Беэр-Шева, одна из них упала прямо на парковку возле офиса Microsoft. Об этом сообщает Al Jazeera.
Повреждённое здание Microsoft. Видео © X / aapayés
Ракетный удар произошёл утром 20 июня — минимум три снаряда были направлены в сторону Израиля. Несколько из них взорвались рядом с главным зданием Microsoft. Al Jazeera сообщает о 18 пострадавших. Кроме того, в результате атаки повреждено остекление зданий, загорелись шесть автомобилей на парковке.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила о ракетном обстреле с территории Ирана. Израильские системы противовоздушной обороны осуществляют перехват целей. Была объявлена воздушная тревога в нескольких районах Израиля.