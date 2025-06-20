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Регион
20 июня, 03:48

Иран нанёс ракетный удар по офису Microsoft в израильском Беэр-Шеве

Al Jazeera: 18 человек пострадали при падении иранской ракеты в Беэр-Шеве

Обложка © X / ayden

Обложка © X / ayden

Иран выпустил несколько ракет по израильскому городу Беэр-Шева, одна из них упала прямо на парковку возле офиса Microsoft. Об этом сообщает Al Jazeera.

Повреждённое здание Microsoft. Видео © X / aapayés

Ракетный удар произошёл утром 20 июня — минимум три снаряда были направлены в сторону Израиля. Несколько из них взорвались рядом с главным зданием Microsoft. Al Jazeera сообщает о 18 пострадавших. Кроме того, в результате атаки повреждено остекление зданий, загорелись шесть автомобилей на парковке.

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Ранее Армия обороны Израиля сообщила о ракетном обстреле с территории Ирана. Израильские системы противовоздушной обороны осуществляют перехват целей. Была объявлена воздушная тревога в нескольких районах Израиля.

Тимур Хингеев
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