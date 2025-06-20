План «Ковёр» введён в аэропорту Волгограда

Временные ограничения на полёты введены в воздушной гавани Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Волгограда (код ИКАО: URWW)», — говорится в сообщении.