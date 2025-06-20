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20 июня, 04:51

План «Ковёр» введён в аэропорту Волгограда

Обложка © Unsplash / Ross Parmly

Обложка © Unsplash / Ross Parmly

Временные ограничения на полёты введены в воздушной гавани Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Волгограда (код ИКАО: URWW)», — говорится в сообщении.

В аэропорту Волгограда сняты ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Волгограда сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

А ранее в Минобороны отчитались об уничтожении 61 беспилотника над территориями России. Наибольшее количество дронов — 22 — было сбито над Орловской областью. Над Волгоградской областью перехватили три беспилотника.

Тимур Хингеев
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