План «Ковёр» введён в аэропорту Волгограда
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Временные ограничения на полёты введены в воздушной гавани Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Волгограда (код ИКАО: URWW)», — говорится в сообщении.
А ранее в Минобороны отчитались об уничтожении 61 беспилотника над территориями России. Наибольшее количество дронов — 22 — было сбито над Орловской областью. Над Волгоградской областью перехватили три беспилотника.