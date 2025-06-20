В аэропорту Волгограда сняты ограничения на приём и выпуск самолётов
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Аэропорт Волгограда возобновил приём и выпуск воздушных судов, ранее введённые ограничения сняты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — уточнили в ведомстве.
Напомним, план «Ковёр» в аэропорту Волгограда ввели 19 июня в 23:13 по московскому времени. Позже ограничения также коснулись аэропорта Калуги. Воздушная гавань Грабцево до сих пор временно не принимает и не отправляет рейсы.