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Регион
20 июня, 02:35

В аэропорту Волгограда сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Аэропорт Волгограда возобновил приём и выпуск воздушных судов, ранее введённые ограничения сняты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — уточнили в ведомстве.

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Напомним, план «Ковёр» в аэропорту Волгограда ввели 19 июня в 23:13 по московскому времени. Позже ограничения также коснулись аэропорта Калуги. Воздушная гавань Грабцево до сих пор временно не принимает и не отправляет рейсы.

Алена Пенчугина
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