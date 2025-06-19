План «Ковёр» ввели в аэропорту Волгограда
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В целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)», — говорится в сообщении.
Ранее аэропорты Волгограда и Саратова уже приостанавливали работу. Временные ограничения на приём и выпуск рейсов были введены в целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.