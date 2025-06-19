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19 июня, 20:46

План «Ковёр» ввели в аэропорту Волгограда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

В целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)», — говорится в сообщении.

В аэропорту Волгограда сняты временные ограничения на полёты
В аэропорту Волгограда сняты временные ограничения на полёты

Ранее аэропорты Волгограда и Саратова уже приостанавливали работу. Временные ограничения на приём и выпуск рейсов были введены в целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

Алена Пенчугина
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