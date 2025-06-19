План «Ковёр» ввели в аэропорту Волгограда

В целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)», — говорится в сообщении.