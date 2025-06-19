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19 июня, 05:53

Аэропорты Волгограда и Саратова приостановили работу

Временные ограничения на приём и вылет ввели в аэропортах Волгограда и Саратова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Росавиация объявила, что в целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации в аэропортах Волгограда (Гумрак, URWW) и Саратова (Гагарин, UWSG) введены временные ограничения на приём и выпуск рейсов.

Напомним, что также ночью временные ограничения на приём и выпуск самолётов уже вводились в Волгограде и Калуге. Воздушная гавань Грабцево (Калуга) до сих пор временно не принимает и не отправляет рейсы. В Волгограде ограничения сняли спустя некоторое время.

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Оксана Попова
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