Временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в Волгограде и Калуге

Для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в двух аэропортах. Ограничения коснулись Волгограда (Гумрак) и Калуги (Грабцево). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.