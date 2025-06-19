Временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в Волгограде и Калуге
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Для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в двух аэропортах. Ограничения коснулись Волгограда (Гумрак) и Калуги (Грабцево). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.
Ранее авиакомпания Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию до конца июня. Регулярное авиасообщение было временно прекращено из-за сложной обстановкой в ближневосточном регионе. 19 июня авиакомпания Air Arabia планирует осуществить пять рейсов для вывоза около 800 российских граждан на родину.