Авиакомпания Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию до конца июня

Эмиратская Air Arabia временно прекратила регулярное авиасообщение с Россией до 30 июня, объясняя это сложной обстановкой в ближневосточном регионе. Об этом сообщает Росавиация.

«Из-за ситуации на Ближнем Востоке Air Arabia отменила регулярные рейсы из/в Россию до 30 июня включительно. Вывозные рейсы перевозчик продолжит выполнять. За сегодня авиакомпания планировала перевезти в Москву и Екатеринбург более 460 пассажиров (три рейса)», — говорится в сообщении.

Росавиация отметила, что завтра, 19 июня, авиакомпания Air Arabia планирует осуществить пять рейсов для вывоза около 800 российских граждан на родину.