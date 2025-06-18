Тысячи россиян застряли в аэропортах из-за конфликта на Ближнем Востоке

Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к тому, что более 1500 россиян застряли в международных аэропортах по всему миру. Многие из них не могут вылететь уже несколько дней, а также столкнулись с проблемой возврата денег за аннулированные полёты от Air Arabia, Flydubai, Etihad и других авиакомпаний.

Как сообщает Mash, Air Arabia отменила свои рейсы в РФ до 20 июня, объясняя это закрытием неба над территорией Ирана. При этом с 16 июня перевозчик начал вывозить соотечественников из ОАЭ, где они застряли из-за авиаперебоев. Однако одного рейса в день недостаточно для быстрого решения проблемы. Ожидается, что на полную эвакуацию всех туристов из ОАЭ Air Arabia потребуется ещё около пяти суток.

Путешественники делятся деталями своих злоключений, отмечая, что Air Arabia не просто отказывается возвращать деньги за билеты, но и навязывает вместо этого ваучеры, которые практически невозможно использовать. Перевозчик также препятствует перелёту транзитных пассажиров из других стран в Шарджу и, вопреки всем международным правилам, не предоставляет им отели в ОАЭ. Застрявшие люди остаются без еды, жилья и транспорта, а, вместо того чтобы обменять их билеты, туристов отправляют к туроператорам. Это бездействие приводит к чудовищным задержкам: например, группа из Башкирии уже четвёртый день не может покинуть Эмираты и добраться до Уфы. Их рейс G9 931 должен был вылететь ещё 14 июня.

Как сообщает АТОР, Flydubai также не осталась в стороне от спорных практик. Пассажиров, летевших из Мале в Дубай, вынуждали подписывать соглашения о самостоятельном покрытии расходов на проживание в ОАЭ и проезд до РФ, угрожая в противном случае отказом в допуске на рейс. Помимо этого, авиаперевозчик не информировал о начале регистрации и отказывала в посадке тем, кто переоформил билеты.