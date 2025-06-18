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Регион
18 июня, 02:28

Аэропорт Жуковский возобновил приём и выпуск воздушных судов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Воздушная гавань Жуковского вновь открыта для приёма и отправки самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Жуковский (Раменское) возобновил приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее в целях обеспечения безопасности гражданской авиации московский аэропорт Жуковский ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предпринимают все предусмотренные меры для гарантирования безопасности полётов, которая остаётся абсолютным приоритетом.

Алена Пенчугина
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