Аэропорт Жуковский возобновил приём и выпуск воздушных судов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart
Воздушная гавань Жуковского вновь открыта для приёма и отправки самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Аэропорт Жуковский (Раменское) возобновил приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в целях обеспечения безопасности гражданской авиации московский аэропорт Жуковский ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предпринимают все предусмотренные меры для гарантирования безопасности полётов, которая остаётся абсолютным приоритетом.