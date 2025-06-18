Аэропорт Жуковский возобновил приём и выпуск воздушных судов

Воздушная гавань Жуковского вновь открыта для приёма и отправки самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В Росавиации дали рекомендацию для застрявших в ОАЭ российских туристов

В Росавиации дали рекомендацию для застрявших в ОАЭ российских туристов

Напомним, что ранее в целях обеспечения безопасности гражданской авиации московский аэропорт Жуковский ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предпринимают все предусмотренные меры для гарантирования безопасности полётов, которая остаётся абсолютным приоритетом.