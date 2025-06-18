Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Жуковский

В целях обеспечения безопасности гражданской авиации московский аэропорт Жуковский ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предпринимают все предусмотренные меры для гарантирования безопасности полётов, которая остаётся абсолютным приоритетом.