Росавиация сняла ограничения на полёты в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова
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Утром 17 июня Росавиация объявила о снятии временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова.
Ограничения были отменены в 05:43 по московскому времени. В ведомстве отметили, что меры были введены для обеспечения безопасности гражданских самолётов. Теперь аэропорты вновь открыты для регулярных авиарейсов, что позволит восстановить нормальное авиасообщение в этих регионах.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на 17 июня Росавиация закрывала все аэропорты в Москве. Ограничения продлились менее часа, сейчас Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ПВО сбила два украинских беспилотника на подлёте к городу. Всего же в течение ночи ПВО России отразила атаку почти 150 дронов.