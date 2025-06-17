Росавиация сняла ограничения на полёты в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова

Утром 17 июня Росавиация объявила о снятии временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова.

Ограничения были отменены в 05:43 по московскому времени. В ведомстве отметили, что меры были введены для обеспечения безопасности гражданских самолётов. Теперь аэропорты вновь открыты для регулярных авиарейсов, что позволит восстановить нормальное авиасообщение в этих регионах.