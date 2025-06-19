В аэропорту Волгограда сняты временные ограничения на полёты

Аэропорт Волгограда (Гумрак) возобновил приём и выпуск воздушных судов. Ранее введённые ограничения были связаны с обеспечением безопасности полётов гражданской авиации. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Напомним, что ранее временные ограничения на приём и выпуск самолётов были введены в Волгограде и Калуге. Воздушная гавань Грабцево (Калуга) до сих пор временно не принимает и не отправляет рейсы.