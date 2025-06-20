Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 23:03

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов в целях обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Временные ограничения введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — говорится в сообщении.

Аэропорты Волгограда и Саратова приостановили работу
Аэропорты Волгограда и Саратова приостановили работу

Ранее план «Ковёр» ввели в аэропорту Волгограда. Ограничения были введены в целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar