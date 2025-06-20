ЦАХАЛ: Израильские ВВС нанесли удары по ядерному исследовательскому центру Ирана
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ночной операции ВВС против ядерного центра SPND и ракетных объектов в Тегеране. По данным израильской стороны, в атаке участвовало 60 истребителей, выпустивших около 120 боеприпасов.
Удары были нанесены по многочисленным военным объектам на территории Тегерана. Официальной реакции Ирана пока не последовало.
Ранее Иран нанёс ракетный удар по офису Microsoft в израильском Беэр-Шеве. По предварительным данным, пострадали 18 человек. Кроме того, в результате атаки повреждено остекление зданий, загорелись шесть автомобилей на парковке.