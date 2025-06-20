Иран и Израиль
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Регион
20 июня, 04:45

ЦАХАЛ: Израильские ВВС нанесли удары по ядерному исследовательскому центру Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ночной операции ВВС против ядерного центра SPND и ракетных объектов в Тегеране. По данным израильской стороны, в атаке участвовало 60 истребителей, выпустивших около 120 боеприпасов.

Удары были нанесены по многочисленным военным объектам на территории Тегерана. Официальной реакции Ирана пока не последовало.

Армия Израиля зафиксировала запуски иранских ракет
Армия Израиля зафиксировала запуски иранских ракет

Ранее Иран нанёс ракетный удар по офису Microsoft в израильском Беэр-Шеве. По предварительным данным, пострадали 18 человек. Кроме того, в результате атаки повреждено остекление зданий, загорелись шесть автомобилей на парковке.

Алена Пенчугина
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