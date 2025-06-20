ЦАХАЛ: Израильские ВВС нанесли удары по ядерному исследовательскому центру Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ночной операции ВВС против ядерного центра SPND и ракетных объектов в Тегеране. По данным израильской стороны, в атаке участвовало 60 истребителей, выпустивших около 120 боеприпасов.

Удары были нанесены по многочисленным военным объектам на территории Тегерана. Официальной реакции Ирана пока не последовало.