X5 Group объявила о планах восстановить разграбленную в Судже «Пятёрочку»

X5 Group на ПМЭФ объявила о планах восстановить разграбленную в Судже «Пятёрочку». Об этом сообщает телеграм-канал «Суджа родная».

На месте магазина появится современный торговый объект с новейшими технологиями. Рядом обустроят сквер с мемориальной аллеей, где запечатлят события недавних беспорядков. Компания намерена создать пространство для местных жителей, которое объединит функции торговой точки, места памяти и общественного центра.