X5 Group объявила о планах восстановить разграбленную в Судже «Пятёрочку»
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X5 Group на ПМЭФ объявила о планах восстановить разграбленную в Судже «Пятёрочку». Об этом сообщает телеграм-канал «Суджа родная».
На месте магазина появится современный торговый объект с новейшими технологиями. Рядом обустроят сквер с мемориальной аллеей, где запечатлят события недавних беспорядков. Компания намерена создать пространство для местных жителей, которое объединит функции торговой точки, места памяти и общественного центра.
Ранее военный корреспондент показал кадры из разрушенной Суджи. Мурад Газдиев зашёл внутрь многострадальной разгромленной военнослужащими Украины «Пятёрочки» в населённом пункте Заолешенка. Бойцы киевского режима часто делились в социальных сетях кадрами именно из этого места.