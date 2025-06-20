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20 июня, 09:11

X5 Group объявила о планах восстановить разграбленную в Судже «Пятёрочку»

Обложка © Telegram / СУДЖА РОДНАЯ

Обложка © Telegram / СУДЖА РОДНАЯ

X5 Group на ПМЭФ объявила о планах восстановить разграбленную в Судже «Пятёрочку». Об этом сообщает телеграм-канал «Суджа родная».

На месте магазина появится современный торговый объект с новейшими технологиями. Рядом обустроят сквер с мемориальной аллеей, где запечатлят события недавних беспорядков. Компания намерена создать пространство для местных жителей, которое объединит функции торговой точки, места памяти и общественного центра.

Военкор показал изнутри многострадальную «Пятёрочку» под Суджей
Военкор показал изнутри многострадальную «Пятёрочку» под Суджей

Ранее военный корреспондент показал кадры из разрушенной Суджи. Мурад Газдиев зашёл внутрь многострадальной разгромленной военнослужащими Украины «Пятёрочки» в населённом пункте Заолешенка. Бойцы киевского режима часто делились в социальных сетях кадрами именно из этого места.

Александра Мышляева
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