Главный тренер сборной России Валерий Карпин: В футболе нельзя запрещать мат

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин заявил, что нецензурная лексика — это естественная часть футбольного матча. Об этом он сказал в интервью ТАСС, комментируя инициативу штрафовать спортсменов за использование мата на поле.

«Если запретить мат — никто не будет играть», — подчеркнул Карпин. По его словам, эмоции во время игры настолько сильные, что иногда даже самому хочется выругаться в адрес судьи, хотя приходится сдерживаться, чтобы не получить карточку.

Тренер добавил, что не всегда удаётся контролировать себя, особенно в моменты, когда мат случайно попадает в телетрансляцию: «Думаю, можно было бы и поспокойнее, но в игре не до этого».