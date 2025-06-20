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20 июня, 09:07

Главный тренер сборной России Валерий Карпин: В футболе нельзя запрещать мат

Обложка © Максим Константинов/ТАСС

Обложка © Максим Константинов/ТАСС

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин заявил, что нецензурная лексика — это естественная часть футбольного матча. Об этом он сказал в интервью ТАСС, комментируя инициативу штрафовать спортсменов за использование мата на поле.

«Если запретить мат — никто не будет играть», — подчеркнул Карпин. По его словам, эмоции во время игры настолько сильные, что иногда даже самому хочется выругаться в адрес судьи, хотя приходится сдерживаться, чтобы не получить карточку.

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Тренер добавил, что не всегда удаётся контролировать себя, особенно в моменты, когда мат случайно попадает в телетрансляцию: «Думаю, можно было бы и поспокойнее, но в игре не до этого».

Ранее президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев предложил ввести штрафы за ненормативную лексику в спорте.

Марина Фещенко
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