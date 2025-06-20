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Регион
20 июня, 09:36

ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян, 77% одобряют его деятельность на посту

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Подавляющее большинство россиян (79,9%) выражают доверие Владимиру Путину, а его деятельность на посту президента одобряют 77,3% граждан. Лишь незначительная часть респондентов (15,7% и 14,1% соответственно) высказали противоположное мнение.

Кабинет министров также пользуется одобрением более половины населения (52,4%), а лично премьер-министр Михаил Мишустин заручился доверием 61,8% опрошенных.

Кроме того, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее время, партия «Единая Россия» получила бы 35,6% голосов. Среди других парламентских партий заметную поддержку имеют ЛДПР (11,6%) и КПРФ (9,4%).

Эти данные получены в ходе телефонного опроса «ВЦИОМ-Спутник», проведённого с 9 по 15 июня 2025 года среди 1600 совершеннолетних россиян. Погрешность исследования не превышает 1%.

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А вот у президента США Дональда Трампа показатели не столь успешны. Ранее Life.ru рассказывал, что работу американского лидера после первых 100 дней президентства одобряют лишь 45% жителей США. При этом 72% считают, что в ближайшее время из-за его экономической политики в стране начнётся рецессия.

Владимир Озеров
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