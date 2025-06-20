ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян, 77% одобряют его деятельность на посту

Подавляющее большинство россиян (79,9%) выражают доверие Владимиру Путину, а его деятельность на посту президента одобряют 77,3% граждан. Лишь незначительная часть респондентов (15,7% и 14,1% соответственно) высказали противоположное мнение.

Кабинет министров также пользуется одобрением более половины населения (52,4%), а лично премьер-министр Михаил Мишустин заручился доверием 61,8% опрошенных.

Кроме того, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее время, партия «Единая Россия» получила бы 35,6% голосов. Среди других парламентских партий заметную поддержку имеют ЛДПР (11,6%) и КПРФ (9,4%).

Эти данные получены в ходе телефонного опроса «ВЦИОМ-Спутник», проведённого с 9 по 15 июня 2025 года среди 1600 совершеннолетних россиян. Погрешность исследования не превышает 1%.